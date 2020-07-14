استقالة زعيم المعارضة في نيوزيلندا قبل شهرين من الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم زعيم المعارضة في نيوزيلندا تود مولر ،الثلاثاء، استقالته بعد 53 يوماً فقط من توليه منصبه، وذلك قبل أشهر فقط من توجه البلاد إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة والتي ستجرى 19 سبتمبر/أيلول المقبل..

وقال مولر، فى بيان صحفى مقتضب، إنه استغرق وقتا فى نهاية الأسبوع للتفكير في موقفه.

وتابع قائلا: "لقد أصبح واضحا لي إنني لست أفضل شخص يكون زعيما للمعارضة وزعيما للحزب الوطني في هذا الوقت الحرج بالنسبة لنيوزيلندا ".

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وأضاف أن هذا الدور قد أثر "بشكل فادح" على نفسه وعلى أسرته، وأصبح لا يمكن تحمله من منظور صحي.

وتولى مولر قيادة المعارضة منذ أن أطاح بسيمون بريدجز في 22 مايو/أيار الماضي، بعد أسبوع من تراجع شعبية حزب المعارضة اليميني في استطلاعات الرأي.

وسيجتمع نواب الحزب الوطني في وقت لاحق الثلاثاء لتقرير من سيتولى القيادة.