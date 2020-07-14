شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان يحدد روشتة منع تخريب عقول الشباب من المنابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بوضع ضوابط صارمة لتنظيم ظهور رجال الدين في وسائل الإعلام للحديث في شئون الدين وإصدار الفتاوي، مشددا علي ضرورة منع المتشددين والمتطرفين وغير المتخصصين من الظهور في أي وسيلة إعلامية، حتي لا يتسببوا في نشر الفتنة والبلبلة في المجتمع وتكدير الأمن والسلم العام.

وقال "حمروش" لـ"الخليج 365"، إن ظهور أي شخص متشدد ومتطرف علي أي وسيلة إعلامية سيتسبب في التأثيرعلي عقول المواطنين البسطاء، وذلك يشكل خطورة كبيرة علي المجتمع، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف خلال السنوات الأخيرة نجحت في السيطرة على المساجد والمنابر ومنع المتطرفين والمتشددين من صعود المنابر لإلقاءالخطب أو الدروس الدينية، حتي لا يخربوا عقول الشباب، ولحماية الأجيال الصغيرة.

ولفت أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى أن اللجنة انتهت من مشروعي قانونين مهمين ينظمان هذه المسألة، وهما مشروع قانون تنظيم الفتوي العامة ويمنع غير المتخصصين من إصدار الفتوي، كما يشترط الحصول علي تصريح من المؤسسات الدينية المعنية لإصدار فتاوي، وكذلك مشروع قانون تنظيم ظهور رجال الدين في وسائل الإعلام، والذي يضع ضوابط صارمة للظهور في الإعلام للحديث في شئون الدين، ويشترط الحصول علي تصريح وعدم مخالفة صحيح الدين.