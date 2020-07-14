شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أعضاء اللجنة المنوط بها وضع معايير التدخلات الطبية لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات دمج الأشخاص ذوى القدرات فى المجتمع، وكيفية تمتعهم بكافة حقوقهم المكتسبة والمنصوص عليها فى القانون، سواء فى قطاعات الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، النقل، وحقوقهم فى المسكن والعمل.

وفيما يلى نرصد تشكيل اللجنة المنوط بها وضع المعايير والمواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك وفقا لحالتهم.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون،" تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة لجنة لوضع المعايير والمواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم ونوع الإعاقة ، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة ، وعضوية كل من" :

1. ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .

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2. ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يرشحه مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .

3. ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يرشحه رئيس المجلس .

4. أحد الخبراء فى مجال التدخلات الطبية للعلاج و التأهيل الطبي للأشخاص ذوي الاعاقة ترشحه الوزارة المختصة بالصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .