شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن الأوراق المطلوبة لوحدات الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين التفاصيل الخاصة بوحدات الاسكان الاجتماعي التي تم الاقتراع عليها السبت الماضي، وجاءت الأوراق المطلوبة كالآتى: 1- صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته (سارية ) . 2- بالنسبة للزملاء بالصحف القومية شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين ، موضح بها الرقم التأمينى لكل منهما، 3- وبالنسبة للصحف الحزبية والمستقلة يتم تقديم الشهادة المذكورة بالبند (2) بالإضافة إلى شهادة بالبدل . 4- وبالنسبة للمطلقات يتم تقديم الشهادة المذكورة بالبند (2) و شهادة من محكمة الأسرة بالحصول أو عدم الحصول على نفقة شهرية.

بالإضافة إلى ، صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الإجتماعية وعدد أفراد الأسرة ( وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة ) . 6- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى باسمه أو باسم صاحب العقار وصورة عقد الإيجار . 7- بالنسبة لذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة . 8- ايداع مبلغ (300 ج ) مصاريف الإستعلام المقررة لصالح صندوق الاسكان الاجتماعى بالنسبة لشروط الحصول على الوحدة المدعومة: 1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى بداية الحجز . 2- ألا يتجاوز صافى الدخل للأسرة متضمن البدل 5700 ج شهرياً وللأعزب 4200 ج شهرياً . 3- ألا يكون حصل على أى وحدة سكنية أو أراضى مدعمة من الدولة . 4- الحصول على الوحدة السكنية طبقا ًلمحل الميلاد أو محل الإقامة أو محل العمل . 5- ألا يكون مالك لأى وحدة أو لأى عقار ( الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر ).