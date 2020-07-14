مسؤول أمريكي: نخطط لبدء إنتاج لقاح ضد كورونا خلال ٦ أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مسؤول أمريكي بارز، أن حكومة الولايات المتحدة والشركات العاملة في مجال الأدوية تخطط لبدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) خلال الصيف الجاري.

وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "متى بالضبط سيبدأ إنتاج المكونات للقاح؟ على الأرجح بعد 4-6 أسابيع، لكننا سنعمل على صناعتها بشكل نشط حتى نهاية هذا الصيف".

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة قد بدأت التحضير لعملية إنتاج عناصر اللقاح، على الرغم من أن السلطات ليست على يقين حتى الآن ما هو المصل الذي يجب اختياره من قائمة اللقاحات المرشحة.

Advertisements

وأشار المتحدث إلى أن الجهات المعنية بدأت بشراء المعدات وتأمين مواقع الإنتاج وفي بعض الأحيان اقتناء الموارد الخامة للقاح.

وذكر أن السلطات الأمريكية اختارت حتى الآن 4 لقاحات مرشحة تعتبر الأكثر ترجيحًا لاستخدامها، لكنه لفت إلى أن هذه القائمة يمكن توسيعها.

وأكدت الإدارة الأمريكية في وقت سابق أنها تستهدف توزيع نحو 300 مليون جرعة من اللقاح حتى أوائل 2021 المقبل، مشيرة إلى أنها توسع القدرات الإنتاجية لضمان إرسال المصل إلى الأسواق فور إعداده.