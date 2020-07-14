محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
نقلت وكالة رويترز، عن ثلاثة مسؤولين كبار في الشرق الأوسط، دون الكشف عن هويتهم، قولهم إن لبنانيًا متهمًا بتمويل حزب الله أُطلق سراحه من السجن في الولايات المتحدة الشهر الماضي، نتيجة لاتصالات غير مباشرة بين طهران وواشنطن يتوقع أن تسفر عن مزيد من عمليات الإفراج.
وأفرج عن قاسم تاج الدين، في 11 يونيو الماضي، وفقًا لمكتب السجون الاتحادي الأمريكي، ووصل إلى لبنان الأسبوع الماضي.
وقال اثنان من المصادر، لرويترز، إن الإفراج عنه كان جزءا من المسار نفسه الذي أسفر العام الماضي عن الإفراج عن نزار زكا، رجل الأعمال اللبناني المقيم إقامة دائمة في الولايات المتحدة، من إيران، وسام جودوين، وهو مواطن أمريكي، من سوريا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن تاج الدين أطلق سراحه بسبب مخاوف صحية وإن التقارير التي تفيد بأن الإفراج كان جزءا من صفقة خلف الكواليس غير صحيحة.
وقلت الخارجية الأمريكية، في ٨ يوليو الجاري، إن قاسم تاج الدين، الذي اتهمته بتمويل حزب الله، سيبقى على قائمة العقوبات الأمريكية.
وبحسب "بي بي سي" فإن رجل الأعمال اللبناني، قاسم تاج الدين، عاد إلى بيروت، في ٨ يوليو، بعدما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية سراحه بعد قضائه ثلاث سنوات في السجن بتهمة "التحايل على قانون العقوبات الأمريكية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: واشنطن أفرجت عن لبناني ممول لحزب الله في إطار محادثات سرية مع طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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