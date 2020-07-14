مصرع شخص وإصابة 4 في حادث على الطريق الدولي بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم أتوبيس وسيارة، على الطريق الدولي الواقع في نطاق مدينة رأس سدر بجنوب سيناء.

تلقى اللواء محمد خريصه، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم إخطارًا بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة أمام قرية مسلة بمدينة رأس سدر، على بعد ٣ كيلومتر من المدينة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى رأس سدر، ويتلقى المصابين العلاج بمستشفى رأس سدر.