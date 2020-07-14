القبض على شبكة "غسيل أموال" في الكويت

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتيةالقبض على شبكة لغسيل الأولا واشارت الى أنه في ضوء الجهود المبذولة ضد جرائم مكافحة غسل الأموال ودفع رشاوي وأعمال مشبوهة من متحصلات الأنشطة الغير مشروعة ما يلحق الأضرار الفادحة بالصالح العام للبلاد. القي القبض على الشبكة.

وفي التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من القاء القبض على شبكة تقوم بعمليات غسل أموال، وبناء على التحريات تم رصدها على مدى شهور وتتبع تحركاتهم في عدة مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تم مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر. كما تم مداهمة أربع مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش المواقع والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة كما تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل محاولة هروبه.

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن نتائج التفتيش انتهت الى العثور على:

- سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة.

- دراجات رباعية الدفع.

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- ساعات ومجوهرات ثمينة.

- مبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

- عدد من كراتين يشتبه بداخلها مواد مسكرة.

وأكدت الإدارة أن التحقيقات مستمرة للتوصل الى جميع الأشخاص المتورطين في عمليات غسل الأموال والكشف عن الشبكة التي أدارت العمليات المشبوهة وجاري إحالتهم الى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.