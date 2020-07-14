جامعة الملك فيصل تتصدر جوجل السعودية لهذا السبب

احتلت جامعة الملك فيصل، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة عربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، حيث تصدرت المرتبة الأولى بقائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، بأكثر من 20 ألف عملية بحث.

وفي نفس السياق، أعلنت مؤسسة التايمز الدولية للتعليم العالي لقارة آسيا، عن ترشح جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 8 جامعات بقارة آسيا،

وذلك عن فئة فريق القيادة والإدارة المتميز، بمشاركة 150 مؤسسة تعليم، تمثل أكثر من 40 دولة على مستوى القارة الآسيوية.

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وعلق رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، على ترشح الجامعة للجائزة، قائلاً:" الترشح مبني على دلائل وبراهين شمولية ومتكاملة يوثق التطور

والتغيير في المسيرة الإدارية وما أنتجه من تحولات إيجابية، وأثرها في تطوير وتفعيل هويتها المؤسسية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المملكة كإسهامات قيادية ذات تأثير وطني مستدام".

وأضاف العوهلي، في بيان صادر عن الجامعة، أن الجامعة في المرحلة الحالية من الجائزة تنافس نخبة من الجامعات الآسيوية المتميزة ومنها جامعات تسينغهوا الصينية ، وسيؤل الوطنية الكورية ، وبكين للتكنولوجيا الصينية ، ودونغ هوا الوطنية التايوانية.