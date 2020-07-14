إيران..الشرطة تحقق في انفجار داخل مجمع صناعي للكيماويات

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ذكرت وكالة مهر للأنباء، أن الشرطة الإيرانية فتحت تحقيقا بعدما اندلع حريق في مجمع صناعي ، حيث يوجد مجمع لصهاريج مكثفات الغاز، والتي انفجر أحدها.

ونقلت الوكالة عن جواد جهان دوست كبير مسؤولي الإطفاء في مجمع کاویان فریمان الصناعي الذي يقع جنوب مدينة مشهد قوله :إن ستة صهاريج تخزين وصلت إليها النيران بما يشمل الخزان الذي انفجر”.

وأضاف أن الحريق تحت السيطرة، ولم يتسبب في إصابات لكن الشرطة تحقق في سبب اندلاعه.

والأحد، ذكرت وكالة أنباء إيران، أن حريقا اندلع بمنشأة للمواد البتروكيماوية بجنوب غرب إيران بسبب عزاه مسؤولون لتسرب نفطي، لكنه لم يتسبب في سقوط ضحايا.

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ووقعت عدة انفجارات وحرائق في محيط منشآت عسكرية ونووية وصناعية في أنحاء إيران منذ أواخر يونيو/ حزيران.

وذكرت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، نقلا عن مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين سابقين أن المنشآت النووية الإيرانية تدار بواسطة مليشيات الحرس الثوري.

وأوردت المحطة الإخبارية في تقرير لها أن المنشآت الإيرانية تعرضت لـ 7 عمليات مدمرة خلال الأسبوعين الماضيين، آخرها انفجار وقع في منشأة “نطنز” النووية.

وأشار التقرير، حسبما نقل عن صحيفة “جيروزاليم بوست”، إلى أن الأعوام الأخيرة ظهرت خلالها مؤشرات على وجود فجوات في الطبقات الأمنية الإيرانية رغم تمكن الحرس الثوري من مواجهة محاولات اختراق تمت من جانب واشنطن وتل أبيب بين سنوات 2011 إلى 2014.