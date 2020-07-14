كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيان هام من الحكومة السودانية بعد انتهاء مفاوضات سد النهضة "دون اتفاق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، محمد وزير، مساء اليوم الأثنين، خلال مؤتمر صحفي من الخرطوم، إن بلاده حريصة على الاستخدام العادل والمنصف لسد النهضة الإثيوبي، مؤكد على أن المفاوضات تقلل من الآثار السلبية للسد.

وأوضح محمد وزير أن السودان ليس وسيطًا لكنه شريك أساسي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أنه لا حل إلا استمرار المفاوضات والتشاور.

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وتابع أن هناك حرص واضح من الدول الثلاثة للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة في مفاوضات سد النهضة.

وأصدرت وزارة الري المصرية، بيانًا اليوم الاثنين، أعلنت فيه نتيجة المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي استمرت على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. وأضافت وزارة الري أنه تم استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.