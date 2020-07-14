ابتداء من 15 يوليوز الجاري.. الاستئناف التدريجي لحركة القطارات المكوكية السريعة الرابطة بين الدار البيضاء- الميناء ومطار محمد الخامس

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الاثنين، أنه في إطار العملية الاستثنائية المتعلقة بولوج المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب إلى التراب الوطني، فإن القطارات المكوكية السريعة الرابطة بين الدار البيضاء- الميناء ومطار محمد الخامس، ستستأنف رحلاتها بشكل تدريجي ابتداء من يوم 15 يوليوز الجاري.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن البرنامج اليومي يتمثل في عرض مكون من 18 قطارا بالإضافة إلى إعادة فتح محطة مطار محمد الخامس، والذي ستتم ملاءمته وفق تطور الطلب وحسب برنامج الرحلات الجوية لشركات الطيران.

وأضاف البلاغ أنه على غرار القطارات الأخرى التي تجوب حاليا الشبكة، يصاحب استئناف الرحلات على هذا الخط ترسانة من الإجراءات الخاصة والتدابير الاحترازية التي اتخذها المكتب من أجل تعزيز السلامة الصحية لضمان الشروط الوقائية الضرورية لتنقل آمن وفي أحسن الظروف، مشيرا إلى أن المكتب يحرص على مواصلة التدبير الاستثنائي المتعلق بضبط نسبة ملء القطارات مع إلزامية الحجز المسبق.

وللمزيد من المعلومات حول القطارات والتدابير المتخذة والقواعد الواجب اتباعها لسفر آمن، يضيف البلاغ، يدعو المكتب زبناءه الكرام إلى الاستعلام عبر مختلف قنواته الرسمية من خلال مواقعه الإلكترونية ومركز العلاقات مع الزبناء على الرقم 2255 وكذا على شبكات التواصل الاجتماعي.