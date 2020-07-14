شكرا لقرائتكم خبر عن قانون روسي يلزم الشركات بالتعامل مع التسربات النفطية والان نبدء بالتفاصيل

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، تشريعا يلزم الشركات العاملة في إنتاج النفط أو التي تتعامل مع مواد هيدروكربونية أخرى بأن يكون لديها موارد كافية لخطة طوارئ في حالة وقوع تسرب.

ويجعل القانون الشركات ملزمة بأن يكون لديها احتياطيات مالية كافية لمنع تسربات محتملة أو تطهيرها إذا حدثت. ويمكن أن تأخذ الاحتياطيات المالية أشكالا متعددة بما في ذلك عقد تأمين أو خطاب ضمان لدفع تعويضات عن الأضرار.

ويلزم القانون أيضا الشركات التي تتعامل مع مواد هيدروكربونية بصوغ خطط لمنع وتطهير التسربات بحلول أول يناير 2024.