انت الان تتابع وزير الصحة الالماني يحذر من "خطر حقيقي" لموجة ثانية من كوفيد-19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

حذر وزير الصحة الألماني الإثنين من أن "تهديد" ظهور موجة ثانية من حالات كوفيد-19 "حقيقي" داعيا مواطنيه الذين يمضون إجازة في جزر الباليار إلى احترام تدابير الوقاية.

وعبر ينس شبان عن قلقه خصوصا من الوضع في جزيرة مايوركا كبرى جزر الباليار التي يزورها السياح الألمان.

ويشكل الألمان 27% من زوار الباليار التي تشكل السياحة 35% من إجمالي الناتج الداخلي فيها.

ودانت صحيفة "مايوركا تسايتونغ" المحلية "حال الفوضى وكأن أحد لم يسمع أبدا بالوباء".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي نظمه مع معهد روبرت كوخ المكلف في ألمانيا عملية الرصد الوبائي "المشاهد التي وردتنا في نهاية الأسبوع من مايوركا الجزيرة المفضلة للألمان تثير قلقنا".

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وحذر الوزير بالقول "علينا أن نكون متيقظين لكي لا تتحول الباليار إلى ايشجل جديدة" منتجع التزلج في النمسا حيث تكثر الحانات وتحول هذا الشتاء بؤرة اوروبية كبرى لتفشي كوفيد-19.

وكشفت مشاهد فيديو عشرات السياح الألمان أو البريطانيين الثملين يحتفلون بصخب في شوارع مايوركا دون وضع كمامات ولا احترام التباعد الاجتماعي.

وقال الوزير "لست هنا لإفساد الفرحة... لكن الوقت ليس مناسبا للاحتفال".

وتابع "مخاطر تسجيل موجة ثانية من الإصابات حقيقية" وهو يتخوف من ارتفاع جديد للحالات في ألمانيا لدى عودة السياح من إجازاتهم في اوروبا.

وسجلت ألمانيا الإثنين رسميا 198963 حالة جديدة بكوفيد-19 (+159 خلال 24 ساعة) و9064 وفاة (+1) وفقا لمعهد روبرت كوخ.