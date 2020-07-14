رئيس"الأمة الكويتى" ينفى شائعات إصابته بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، اليوم الإثنين، أن ما إطلاقه من إشاعات ومعلومات كاذبة بانني تحت الحجر الصحي غير صحيح إطلاقا.

Advertisements

وقال الغانم فى تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، «غير صحيح إطلاقا، ما أطلقه النائب المطير من اشاعات ومعلومات كاذبة بانني تحت الحجر الصحي، وان هذا هو السبب في تأجيل الجلسة، فأنا ولله الحمد نتائج فحوصاتي سلبية، وتأجيل الجلسة كان بناء على توصية من وزير الصحة بعد ظهور عدد من الاصابات نتيجة الفحوصات التي اجريت امس على النواب والموظفين».

وأضاف «وأنا وان كنت غير مستغرب من تغريدة المطير، حيث إن التدليس والكذب ديدنه المستمر ومسلكه الدائم، لأعرب عن استغرابي لكيف يمكن أن يصل المرء الى هذه الدرجة من السوء والكره بحيث يدعي مرضي واصابتي وانا لست مصابا ولا محجورا، حسبي الله ونعم الوكيل».

وكان الغانم قد أعلن اليوم ، تأجيل جلسة المجلس التي كان مقررا عقدها غدا بعد ورود خطاب من وزير الصحة الشيخ باسل الصباح يفيد بإصابة عدد من النواب والموظفين في الأمانة العامة بفيروس كورونا المستجد. وفق القبس