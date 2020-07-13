بعد مغادرته لمقر الفرقة الوطنية..الصحافي عمر الراضي يستدعى للتحقيق للمرة الخامسة

كشف والد الصحافي عمر الراضي، مساء اليوم الإثنين، عن استدعاء عمر الراضي للتحقيق للمرة الخامسة خلال ثلاث أسابيع، وبعد ساعات قليلة فقط من مغادرته مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.

وكان الراضي غادر مقر الفرقة الوطنية، قبل ساعات بعد أن جرى الاستماع إليه لأزيد من 5 ساعات، توصل باستدعاء من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء، مساء الجمعة الماضي بالاستدعاء، للمثول أمام رئيس فرقة الاستعلامات الجنائية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وكشف والد عمر الراضي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن عمر استدعي للتحقيق يوم الاربعاء المقبل.

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وكان الراضي قد استدعي للتحقيق أول مرة للتحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة، يوم 24 يونيو الماضي، وذلك بعد صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية أمنيستي، يتحدث عن اشتباه في تعرض هاتفه للاختراق، ببرنامج إسرائيلي.

وكانت الحكومة، خرجت للحديث عن تقرير “أمنيستي”، متهمة المنظمة الدولية باستغلال الصحافي عمر الراضي، كاشفة أن هذا الأخير موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة وارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية قالت إنها تتحفظ عن الكشف عن هويته الحقيقية

جدير بالذكر أن الراضي كان قد صدر في حقه، خلال شهر مارس الماضي، حكم بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم، بسبب تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.