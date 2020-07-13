عمت احتجاجات واسعة، منطقة بني مكادة قي طنجة، وذلك ساعات بعد دخول قرار السلطات تشديد اجراءات الحجر الى مدينة طنجة، حيز التطبيق. واحتج باعة وتجار سوق بني مكادة، اليوم الاثنين، على قرار السلطات المحلية بإغلاق محلاتهم على الساعة الثامنة مساء، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكشف المحتجون لـ”اليوم24″ أن قرار السلطات غير منصف، مؤكدين أنهم التزموا بإجراءات الحجر الصحي لمدة 4 أشهر وتجاوبوا مع قرار الإغلاق، كما التزموا بإجراءات الحجر الصحي، بعد فتحهم لمحلاتهم، وايضا بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.
وكانت السلطات المحلية قد تراجعت عن قرار تعميم إغلاق المحلات التجارية، اليوم الاثنين، في طنجة في الساعة الثامنة مساء، وتعويضها بالساعة الثانية عشر ليلا، بينما استثننت منطقة بني مكادة.
وزارة الداخلية كانت قد أصدرت، ليلة أمس الأحد، بلاغا حول تشديد القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر ساعات بعد العودة لتشديد الحجر..الاحتجاجات تعم حي بني مكادة في طنجة والتجار: 4 أشهر من دون عمل ولا مداخيل..”يخليونا نخدمو على ولادنا”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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