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ساعات بعد العودة لتشديد الحجر..الاحتجاجات تعم حي بني مكادة في طنجة والتجار: 4 أشهر من دون عمل ولا مداخيل..”يخليونا نخدمو على ولادنا”-فيديو

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أيوب الخياطي 0 تبليغ

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عمت احتجاجات واسعة، منطقة بني مكادة قي طنجة، وذلك ساعات بعد دخول قرار السلطات تشديد اجراءات الحجر الى مدينة طنجة، حيز التطبيق. واحتج باعة وتجار سوق بني مكادة، اليوم الاثنين، على قرار السلطات المحلية بإغلاق محلاتهم على الساعة الثامنة مساء، للوقاية من المستجد.

وكشف المحتجون لـ”اليوم24″ أن قرار السلطات غير منصف، مؤكدين أنهم التزموا بإجراءات الحجر الصحي لمدة 4 أشهر وتجاوبوا مع قرار الإغلاق، كما التزموا بإجراءات الحجر الصحي، بعد فتحهم لمحلاتهم، وايضا بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت السلطات المحلية قد تراجعت عن قرار تعميم إغلاق المحلات التجارية، اليوم الاثنين، في طنجة في الساعة الثامنة مساء، وتعويضها بالساعة الثانية عشر ليلا، بينما استثننت منطقة بني مكادة.

وزارة الداخلية كانت قد أصدرت، ليلة أمس الأحد، بلاغا حول تشديد القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية في المدينة.

 

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