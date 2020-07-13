سفير المغرب في المكسيك يجتمع برجال الأعمال لتشجيع الاستثمار بالمملكة

عقد عبد الفتاح اللبار، سفير المغرب في المكسيك، اجتماعا مع رجال الأعمال بالبلد اللاتيني لتباحث سبل التعاون الاقتصادي، وجلب استثمارات للمغرب.

وكشفت صحيفة “لابرينسا” المكسيكية، أن السفير المغربي قدم لرجال الأعمال فرصا استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمغرب، فضلا عن التعريف بالمشاريع التي تشهدها المملكة.

وأوضح المصدر ذاته أن السفير المغربي سلط الضوء على ديناميكية الاقتصاد المغربي وعدد مزاياه التنافسية بفضل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة بقيادة الملك محمد السادس منذ 20 عاما.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة أضحت وجهة متميزة للاستثمارات الأجنبية بفضل الامتيازات المقدمة لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في القطاعات الحيوية، كالسيارات، الطيران، الزراعة والطاقة المتجددة، مبرزا أن الاستقرار السياسي وشبكة الإصلاحات الاقتصادية جعلتها مجالا مهما للاستثمار.