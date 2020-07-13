فاس ومراكش تتصدران عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة

لم تسجل أية حالة مؤكدة بفيروس كوفيد-19، في خمس جهات من المملكة، خلال 24 ساعة الماضية، بينما سجلت جهة مراكش-آسفي، أعلى عدد في الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال نفس الفترة الزمنية، حيث رصدت 67 حالة مؤكدة بالجهة بحسب وزارة الصحة.

وقالت هند الزين، رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية، بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، في التصريح اليومي، حول الوضع الوبائي في المغرب، إن جهة مراكش-آسفي، سجلت، بحسب المتحدثة نفسها، 67 إصابة جديدة، مؤكدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الأخيرة، 38 حالات، تم رصدها في مدينة مراكش، و30 في مدينة آسفي.

وحسب المصدر نفسه دائما، سجلت 59 إصابة جديدة في جهة فاس- مكناس،( 52 إصابة في فاس، و4 حالات في تاونات، وحالة واحدة في مدينة الحاجب)، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الاي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، 36 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، (33 حالات في طنجة، حالة في تطوان، 3 حالات بشفشاون).

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وكشفت وزارة الصحة أيضا، في الشرقية تم تسجيل 19 حالة جديدة؛ خلال نفس الفترة الزمنية، حيث تم رصد 16 إصابات في جرادة و4 في وحدة، بينما تم رصد حالة واحدة في جهة العيون-الساقية الحمراء، نفس الرقم سجلته جهة اخنيفرة-بني ملال، تم رصدها في مدينة خنيفرة.

وتبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة في الرباط-سلا القنيطرة، 7 إصابات جديدة، 3 حالات في مدينة الرباط، وحالتين في سيدي قاسم، وحالة واحدة مدينة سلا، ومثلها في مدينة الخميسات)، وتم تسجل أيضا حالة واحدة في جهة سوس تم رصدها في مدينة أكادير.

ويشار إلى أنه لم تسجل باقي جهات المملكة لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الأخيرة.