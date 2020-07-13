رحلة أسرة على متن “تريبورتر” تتحول إلى مأساة.. مصرع زوجين وإصابة ابنائهما نواحي الناظور

تسبب انقلاب دراجة نارية من نوع “تريبورتور”، في إحدى المنعرجات الرابطة بين جماعة أمجاو، والطريق الساحلي، نواحي الناظور، أمس الأحد، في مصرع شخصين، وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة بجروح متفاوتة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن السائق، وهو رب الأسرة، فقد سيطرته على دراجته النارية، ما أدى إلى انقلابها في إحدى المنعرجات، والتسبب في مصرعه رفقة زوجته، وإصابة أبنائهما الخمسة بجروح متفاوتة.

وأضافت المعطيات ذاتها أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى الحسنى في الناظور، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثتي الزوجين إلى مستودع الأموات في المستشفى ذاته.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.