فنزويلا تخفف قيود الإغلاق على الرغم من ارتفاع الإصابات بكورونا

الإثنين 13 يوليه 2020

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن فنزويلا اتخذت، اليوم الاثنين، خطوات جديدة لتخفيف قيود الإغلاق على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).



وتشمل خطة الحكومة ذات المستويات الثلاثة حجراً صحياً صارماً في المناطق التي ترتفع فيها أعداد الإصابات بالفيروس المميت، وتخفيف متوسط للقيود في الولايات التي لديها حالات أقل، و"مرونة عامة" في الولايات التي بها عدد قليل نسبياً من الحالات.

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وسيتم تنفيذ هذه الخطة في البداية في الفترة من 13 إلى 19 تموز/يوليو الجاري.

وذكرت الحكومة فى نهاية الأسبوع ان المناطق الخاضعة للحجر الصحى الشديد مثل ولاية زوليا وبعض البلديات الحدودية سيسمح فقط للقطاعات الاقتصادية الأساسية فيها بالعمل .

وأعلنت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أمس الأحد، عن تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 9465 إصابة.

ويعتقد على نطاق واسع أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك. وهناك قلق من أن النظام الصحي المتداعي في البلاد لن يكون قادرا على التعامل مع أعداد كبيرة من مرضى كوفيد.19-