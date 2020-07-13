الولايات المتحدة الأمريكية تُسجل 60,469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:10 مساءً, 13 يوليو 2020 م المناطق - واس سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 60,469 إصابة مؤكدة و 312 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,296,599 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 134,884 حالة وفاة.

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