شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 931 إصابة جديدة بكورونا و77 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، أن 556 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 24975 حالةً.
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغت 83001 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3935 حالة وفاة.
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