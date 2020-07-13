شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. 60 ألف إصابة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 60,469 إصابة مؤكدة و 312 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد وطبقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,296,599 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 134,884 حالة وفاة.

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