أسباب رفض الرجال ارتداء 'الكمامات'

وتوصي منظمة الصحة العالمية بإرتداء الكمامات وغيرها من أغطية الوجه "كجزء من استراتيجية شاملة لإجراءات تهدف إلى خفض معدلات العدوى"، وتشجع على استخدامها خاصة في الأماكن المغلقة.

وبحسب شبكة "بي بي سي" توصل بحث أجراه المحاضر في علم الاقتصاد في جامعة ميدلسكس البريطانية فاليريو كابرارو وعالمة الرياضيات الكندية هيلين بارشيلو التي تعمل في معهد البحوث الرياضية في جامعة بيركلي الأمريكية.

وشمل البحث 2500 مشارك في الولايات المتحدة، وتوصل إلى أن "الرجال ليسوا أقل ميلا لارتداء أغطية الوجه فحسب، بل أنهم يعدون إرتداءها معيبا وغير جذاب وعلامة ضعف".

وبحسب المحاضر كابرارو "هذا كان هو الموقف في الدول التي لا تجبر الناس على إرتداء الكمامات بشكل خاص".

Advertisements

وسئل المشاركون في البحث عن استعدادهم لارتداء الكمامات عند مشاركتهم في الفعاليات الاجتماعية أو عند التقائهم بأشخاص من أسر أخرى.

وكشف البحث أن "ميل النساء للقول إنهن مستعدات لإرتداء الكمامات خارج منازلهن يبلغ ضعف هذا الميل عند الرجال".

وتوصل البحث كذلك إلى أن "الرجال أقل ميلا لارتداء أغطية الوجه، وأحد أهم أسباب ذلك هو اعتقادهم بأنهم أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بالنساء".

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن "هذا أمر مثير للتعجب بشكل واضح لأن الأرقام الرسمية تثبت أن فيروس كورونا يصيب الرجال بشكل أكثر خطورة مما يصيب النساء".