الكاظمي يصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط وزارة الداخلية والمنافذ الحدودية ومكافحة الارهاب

اعلن سكرتير القائد العام الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاثنين، ان القائد العام مصطفى الكاظمي اصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط وزارة الداخلية والمنافذ الحدودية ومكافحة الارهاب.
وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اصدر امرا ديوانيا بترقيه ضباط وزارة الداخلية من مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020".
واضاف "كما اصدر امرا ديوانيا بترقيه ضباط هيئة المنافذ الحدودية من مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020".
واكد ان "الكاظمي اصدر امرا ديوانيا ثالثا بترقية ضباط جهاز مكافحة الارهاب من مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020".
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