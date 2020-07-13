سلطة الطيران المدني تمدد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق

اعلنت سلطة الطيران المدني، الاثنين، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق.

وقالت سلطة الطيران في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر استمرار تمديدها لتعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق لغاية 22 من تموز الجاري والذي يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد".

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واضافت انها "مستمرة بعملها وتواصلها مع مختلف شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية لغرض منحها الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بسفر مواطنينا الحاصلين على فيزا دخول للدول الأخرى والإقامة بحسب قرار رقم 74 الصادر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)".

واكدت ان "الهدف من تمديد تعليق الرحلات الجوية هو لغرض المناقشة مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص فتح المطارات امام حركة المسافرين العراقيين".