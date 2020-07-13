الاعلام الامني تعلن حصيلة نتائج أبطال العراق بمرحلتها الرابعة خلال ثلاثة ايام

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، حصيلة نتائج أبطال العراق بمرحلتها الرابعة خلال ثلاثة ايام.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءً على معلومات دقيقة، واصلت القطعات المنفذة لعملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة واجباتها، وقد كانت نتائج هذه المرحلة والتي نفذت الفترة من ١١ تموز الى ١٣ تموز ٢٠٢٠ هي، العثور على ٥٩ وكراً والقبض على ٧ مشتبه بهم والعثور على ٢٦ صاروخا و٧ بنادق و٩٧ قنبرة هاون واعتدة مختلفة تضم ٩٢٠ اطلاقة".

واضافت الخلية ان "قواتنا الأمنية تمكنت خلال هذه المرحلة من قتل ثلاثة إرهابيين وجرح إثنين آخرين والعثور على صاروخ RBG7 و ٥ عبوات بلاستيكية تحتوي مادة C4 وهاونين و٨ دراجات نارية ومنصة صواريخ، فضلا عن تدمير ٧٤ عبوة ناسفة والعثور على سبعة احزمة ناسفة و٦ رمانات، فيما بلغت عدد القرى التي تم تفتيشها ١٨٦ قرية".