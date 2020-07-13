شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عيسى الغيث: تحويل أردوغان لـ آيا صوفيا من متحف إلى مسجد خداعاً سياسياً ومتاجرة بالدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال عضو مجلس الشورى السعودي عيسى الغيث تحويل أردوغان لـ «آيا صوفيا» من متحف إلى مسجد بعد أن كان كنيسة يُعتبر خداعاً سياسياً ومتاجرة بالدين.



وأضاف في منشور على توتير بأن هذا لا يجوز أصلاً ؛ لأن فيه اعتداء على ديانة أخرى .. والحكم الشرعي في الإسلام أنه لا يجوز سلب الديانات الأخرى أماكن عبادتها .

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