حاكم كاليفورنيا يأمر المطاعم ودور السينما في أنحاء الولاية بإغلاق أبوابها مجدداً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020 الخليج 365 - متابعات أمر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الإثنين دور السينما والمطاعم والحانات التي تستقبل الزبائن في صالات داخلية بإغلاق أبوابها مجددا بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19 في الولاية. وقال إن القرار يشمل أيضا الكنائس والشركات بما فيها صالات التمارين الرياضية ومراكز التسوق وصالونات تصفيف الشعر والأعمال غير الأساسية التي تجرى في قاعات مغلقة في ثلاثين من المقاطعات الأكثر تضررا بالوباء، لا سيما لوس أنجليس.

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