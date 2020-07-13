استمرار انخفاض أعداد مرضى كورونا في مستشفيات فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

سجلت فرنسا اليوم الاثنين انخفاضا جديدا في تلقي العلاج من فيروس كورونا في المستشفيات وكذلك في عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، في مؤشر جديد إلى أن نظام الرعاية الصحية في البلاد قادر على مواجهة الجائحة في الوقت الحالي.

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وقالت وزارة الصحة إن عدد من يتلقون العلاج من كوفيد-19 في المستشفيات انخفض إلى 6983 من 7062 حتى العاشر من يوليو تموز وذلك في استمرار لاتجاه نزولي بدأ قبل أسابيع.

وانخفض عدد المرضي الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة إلى 492 حالة من 496.

وبقي عدد حالات الوفاة في فرنسا عند 30004 حالات.