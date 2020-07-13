شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان": النجاح فى استرداد الأراضى ووقف التعديات بسبب فرض هيبة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إن الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية نجحت خلال السنوات الأخيرة في استرداد العديد من الأراضي أملاك الدولة التي تم التعدي والاستيلاء عليها بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك بسبب التعامل الحاسم والقوي والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة.

وأضاف العادلي، لـ"الخليج 365"، أن فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم علي المخالفين هو سبب النجاح في التصدي للفوضي والعشوائية في هذا الملف واسترداد أراضي الدولة المهدرة، ومع استمرار تشديد الرقابة والمتابعة من قبل الأجهزة والجهات الحكومية المعنية والوحدات المحلية، الأمر الذي مكن الدولة من النجاح في حسم هذا الملف بشكل كبير.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، إلي أن التعامل الحاسم من الدولة في ملف مواجهة مخالفات البناء سيقضي علي هذه المخالفات أو يحد منها، مطالبا المواطنين بعدم مخالفة قانون البناء والاشتراطات البنائية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت أنه تم إزالة 1805 بنايات مخالفة خلال الأيام الماضية، وتقدر 418 ألف متر مربع، تم استردادها وكانت أراضى بناء، بالإضافة إلى أنه تم إزالة 666 حالة تعد على الأراضى الزراعية، بما يعادل 755 فدانا، وأنه منذ 25 مارس حتى 8 يوليو تم إزالة 8333 حالة تعدى واسترداد ما يقرب من 6.5 مليون متر مربع، من أراضى الدولة المصرية، وكذلك مخالفات الزراعة تم إزالة 2266 حالة، وتم استرداد 17615 فدانا، وعدد المخالفات البناء بالملكية الخاصة 8825 على مساحة 1.644.799 مترا مربعا.