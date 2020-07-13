شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ترجح تقديم تحالف الأحزاب القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجحت مصادر حزبية أن يتقدم تحالف الأحزاب المصرية الانتخابى الذى يقوده حزب مستقبل وطن، قوائمة الانتخابية غدًا الثلاثاء، للهيئة الوطنية للانتخابات، ويضم التحالف أحزاب الشعب الجمهوري، الوفد، حماة وطن، المصري الديمقراطي، التجمع، المؤتمر، والحرية، وتنسيقية شباب الأحزاب.

الجدير بالذكر أن مصادر حزبية قالت إن هناك مجموعة من الترشيحات المبدئية لحزب مستقبل وطن والشعب الجمهورى وعددٍ آخر من الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى من المزمع خوضها انتخابات مجلس الشيوخ على نظام المقاعد الفردية والقائمة الموحدة.

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وأكدت المصادر أن القائمة تضم كل من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وعن حزب مستقبل وطن كل من: درية شرف الدين، معتز عبد الفتاح، محمد طه عليوة، عادل ناصر، عمر زايد، أحمد عزمي، عصام هلال، محمد منظور، حسام الخولي، محمود مصطفي، محمد المرشدي، عايدة نصيف، محمد عبد المعطي، عبده ابوعايشه، جمال عبد الظاهر، طارق عبد الهادي، العامرى فاروق، أحمد فوزى، محمد حلاوة،

ومن تنسيقية شباب الأحزاب كل من محمد عزمي، محمود فيصل، عمرو عزت، محمد السباعي، محمد عمارة.

فى الوقت الذى لم تخرج أية بيانات رسمية من حزب مستقبل وطن، حول الأسماء النهائية والقائمة الرسمية، وهذه الأسماء مازالت ترشيحات.