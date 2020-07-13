شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": تحديد ميعاد إجراء انتخابات النقابات الفرعية عقب عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أبو بكر ضوة الأمين العام لنقابة المحامين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماع له عقب عيد الأضحى مباشرة لمناقشة مواعيد إجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، مضيفا أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا خلال انتخابات الفرعيات.

وعن دمج الفرعيات، أضاف أبو بكر ضوة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لابد أن تتقدم النقابة الفرعية بطلب إلى العامة بشأن الدمج، أن النقابة تلقت طلب بدمج نقابتى شمال وجنوب أسيوط وطلبا من نقابتى شرق وغرب الإسكندرية لدمجهما.

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يذكر أن قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية أعاد تشكيل مجلس النقابات الفرعية للمحامين ، حيث نص على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب و عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ونصت المادة 152 من تعديلات قانون المحاماة على ما يلى أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون،ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.