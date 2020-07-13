شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: 1107 تقارير رصد لـ13 برنامجا منذ بداية أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة تستعد للانتهاء من رصد إنجازات عام 2020، مضيفا أنه منذ بداية العام تم رصد عدد 13 برنامجا و2651 حلقة ومتابعة أكثر من 28 منصة إعلامية خلال فترة وباء كورونا.

وأضاف طارق سعدة، فى تصريحات صحفية له، أنه تم إعداد 1107 تقارير رصدا لهذه البرامج منذ أزمة فيروس كورونا من خلال وحدة الرصد والمتابعة بنقابة الإعلاميين التي قامت بدورها بعمل أرشيف إلكتروني لجميع التقارير السالف ذكرها منذ بداية شهر يوليو 2019 وحتى تاريخه.

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وذكر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن عمل لجنة الرصد دائمة ومستمرة خلال الفترة القادمة، وأنه سيظهر

هذا في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ المقبل.

وكان طارق سعدة أعلن من قبل عن تشكيل مرصد إعلامى بشأن تغطية انتخابات مجلس الشيوخ لرصد مدى التزام الإعلاميين والمراسلين بالمهنية وميثاق الشرف الإعلامى، مؤكدا أن المرصد يعمل بطاقة ٣٤ قناة وإذاعة، وأنه سيتم العمل على تزويد المرصد ليصل لـ100 قناة، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ يعتبر بيتا من بيوت الخبرة التشريعية وأن الانتخابات ستفرز أفضل العناصر القادرة على مناقشة وطرح المشروعات القانونية التى تهم مصر فى كافة المجالات، وأن وجوده ضرورى كجهة تشريعية وبيت خبرة حتى نخرج بأفضل تشريعات تليق بالدولة المصرية.