شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ضوابط لمتابعة منظمات المجتمع المدنى لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارها بشأن منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية وغيرها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها أغسطس المقبل.

ونص قرار الهيئة على أن تسري القواعد والإجراءات والشروط الواردة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدني وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات على انتخابات مجلس الشيوخ.

و تضمنت الضوابط ما يلى :

- يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة، لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز، وإعلان نتيجة الانتخابات.

- يحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقي أو منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيديه.

- ضرورة أن تقتصر متابعة الانتخابات والاستفتاءات على المصرح لهم من قبل الهيئة .

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- يشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع واللجان العامة حمل التصريح بطريقة ظاهرة وتقديمه عند الطلب.

- يكون دخول اللجان بناء على إذن من رئيس اللجنة وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع أو الفرز

- لا يجوز للجهة المتابعة للانتخابات إعلان أية نتائج للانتخابات أو الاستفتاءات أو مؤشراتها قبل إعلانها رسميا من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواصل لجان تلقى طلبات الترشح عملها حتى السبت المقبل 18 يوليو الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرا، بمقر المحاكم الابتدائية.

وتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.