محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار حركة تنقلات جديدة في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

حيث جرى تكليف الدكتور أبو بكر عبدالله إلى جانب عمله كرئيس للإدارة المركزية للقاهرة والجيزة، بالعمل كنائب لرئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد ما أبداه من نشاط ملحوظ خلال الفترة السابقة.

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كما جرى تكليف محمد أبو سريع بالعمل كمشرف عام على جميع آثار مصر الحديثة بأنحاء الجمهورية، وتكليف أشرف السيد عبدالسلام بالعمل كمدير عام لمنطقة آثار الجمالية، ومحمد خليل بالعمل كمدير عام لشارع المعز لدين الله الفاطمي، ونجوى عبدالنبي بالعمل كمدير عام لمناطق آثار الخليفة.

وتضمنت الحركة تكليف علي أحمد السيد بالعمل كمدير عام آثار مناطق مصر العليا الإسلامية والقبطية، وغريب جابر بالعمل كمدير لمناطق آثار سوهاج.

ومن ناحية أخرى، أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا كتدعيم إداري لقصر البارون بمصر الجديدة، حيث تم تكليف الدكتور أحمد عبدالله بالعمل في القصر تحت إدارة الدكتور بسمة سليم مدير عام القصر لمواجهة أعباء ضغط الزيارات المتزايد على هذا المعلم الأثري المهم، الذي افتتحه رئيس الجمهورية مؤخرًا.