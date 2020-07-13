"شقيقها وطليقها كلمة السر".. ذبح ربة منزل لسوء سلوكها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

ذبح عامل شقيقتته بمساعدة ابن عمه "طليقها"، اليوم الاثنين، لسوء سلوكها بجهينة، شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارا من مركز شرطة جهينة بالواقعة.

تبين من تحريات الرائد محمد جادالله، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة مصرع "دينا. ا" ١٩ عامًا ربة منزل متأثرة بإصابتها بجرح ذبحي بالرقبة.

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وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "رمضان. ا" ٢١ عامَا عامل "شقيق المجني عليها"، "صدام. ك" ٢٣ عاما عامل "طليق المجني عليها وابن عمها".

جرى ضبط المتهمين، واعترفا بارتكابهم الواقعة بسكين، لسوء سلوك المجني عليها.

حرر محضر بالواقعة، تولت النيابة العامة التحقيقات.