الإمارات تجري دراسة بحثية على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، إجراء دراسة بحثية على لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى حصولها على موافقة واعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي في أبوظبي على إجراء الدراسة.

وقال وزير الصحة عبدالرحمن العويس، للصحفيين اليوم الاثنين: "سيتم إجراء دراسة بحثية على اللقاح واجراء تجارب سريرية، مشيرًا

الى أنه تم استيفاء جميع الشروط والمتطلبات لسلامة المشاركين المتطوعين".

وأضاف: "لدينا الأن أكثر من 15 ألف متطوع لإجراء تجارب الدراسة، وسيتم اتباع وضمان أفضل المعايير العلمية للدراسات الطبية، وفي حال ثبتت سلامة وفعالية اللقاح خلال

هذه المرحلة حينها يتم اعتبار الفحص ناجحًا ويتم الانتقال لمرحلة التصنيع".

وأكد استمرار منهجية دولة الإمارات في توسيع نطاق الفحوصات والكشف الاستقصائي للحالات، لافتا الى تجاوز الفحوصات حاجز 4 ملايين فحص على مستوى الدولة، مشددًا على جهود دولة الإمارات ومشاركتها العالم في إيجاد حلول فعالة وجذرية لجائحة كورونا، والتعاون مع مختلف الأطراف المحلية والعالمية لبحث المستجدات بشأن الفيروس وعلاجه.