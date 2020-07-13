فاوتشي: زيادة إصابات كورونا سببه أمريكا

قال كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي يوم الاثنين إن الزيادة الكبيرة الحالية في حالات الإصابة بفيروس كورونا ترجع إلى أن الولايات المتحدة لم تطبق العزل العام كاملا للقضاء على تفشي المرض.
وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في مقابلة مع (ستانفورد ميديسين) ”لم نطبق العزل العام كاملا“ وإن هذا هو سبب زيادة أعداد الإصابات.
وأضاف ”بدأنا في النزول ووقتها بقيناعند مستوى كان عاليا بدرجة كبيرة في الحقيقة، نحو 20 ألف إصابة في اليوم. ثم عندما بدأنا في رفع قيود العزل العام شهدنا الزيادات الكبيرة التي نراها اليوم، ونحن نتحدث، في كاليفورنيا... وفي أريزونا وفي تكساس وفي فلوريدا وعدة ولايات أخرى.
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