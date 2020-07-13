رئيس وزراء كندا يعتذر عن خطأ متعلق بمؤسسة خيرية

اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين عن مشاركته في قرار وزاري باستخدام مؤسسة خيرية عمل معها وعائلته لإدارة برنامج منح للطلاب بقيمة 900 مليون دولار كندي (663.4 مليون دولار).

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يواجه ترودو (48 عاما) تحقيقا ثالثا بشأن تضارب المصالح خلال ما يزيد قليلا عن

ثلاث سنوات بعد أن قامت حكومته باختيار مؤسسة (وي تشاريتي كندا) في 25 يونيو حزيران لإدارة البرنامج. وتراجعت المؤسسة الخيرية بعد حوالي أسبوع من الإعلان عن العقد.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي ”لقد ارتكبت خطأ

بعدم التنحي على الفور عن المناقشات، بالنظر إلى تاريخ عائلتنا، وأنا آسف بصدق لعدم القيام بذلك“.

وهذه المرة الثانية في أقل من عام التي يعتذر فيها رئيس الوزراء علنا ​​عن أفعاله في مؤتمر صحفي مباشر يبثه التلفزيون على الصعيد الوطني. كانت المرة الأولى في سبتمبر أيلول بعد ظهور صور تعود لعقود مضت وقد طلى وجهه فيها باللون الأسود.