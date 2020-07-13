ألمانيا تعتقل سوريين متهمين بجرائم حرب

ألقت السلطات الألمانية القبض على سوريين اثنين للاشتباه في مشاركتهما في إعدام قائد عسكري تابع للقوات الحكومية في 10 يوليو عام 2012 في سورية.

وأعلن الادعاء العام الألماني في كارلسروه، أن هناك اشتباها ملحا في ارتكاب الرجلين جريمة حرب. وبحسب البيانات، تم القبض على المتهمين في مدينتي ناومبرج وإيسن، وتم تفتيش منزليهما هناك.

ووفقا لبيانات الادعاء العام، كان يتولى أحد المتهمين مراقبة الأسير، الذي تم تكبيله وإساءة معاملته بشدة، خلال التوجه إلى موقع تنفيذ الإعدام، بينما

قام المتهم الثاني بتصوير الإعدام رميا بالرصاص بغرض الترويج على الإنترنت.

وبحسب المحققين، هناك صلة بين المتهمين وميليشيات «جبهة النصرة» الإرهابية، حيث ينتمي أحدهما للتنظيم، بينما يقدم الآخر الدعم له.