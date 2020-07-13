اخبار العالم

43 إصابة في اشتباك مع مسلحين بأفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أصيب أكثر من 40 شخصاً في اشتباك لقوات الأمن الأفغانية مع مسلحين عقب انفجار سيارة ملغومة بمجمع حكومي في إقليم سمنكان بشمال أفغانستان.

وذكر مسؤولون، أن الهجوم وقع في منشأة حكومية بآيبك عاصمة سمنكان قرب مكتب مديرية الأمن الوطني، وكالة المخابرات الرئيسة، ولم يتضح بعد هدف الهجوم أو من يقف وراءه.

وأوضح المتحدث باسم حكومة إقليم سمنكان محمد صديق عزيزي أن الهجوم معقد، بدأ بسيارة ملغومة والاشتباكات مع المهاجمين لا تزال دائرة.

من جهته أكد مدير قطاع الصحة بالإقليم خليل مصدق أن 43 من المدنيين وقوات الأمن أصيبوا في الهجوم وأن الرقم مرشح للزيادة مع توقعات بسقوط قتلى.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 43 إصابة في اشتباك مع مسلحين بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا