وذكر مسؤولون، أن الهجوم وقع في منشأة حكومية بآيبك عاصمة سمنكان قرب مكتب مديرية الأمن الوطني، وكالة المخابرات الرئيسة، ولم يتضح بعد هدف الهجوم أو من يقف وراءه.
وأوضح المتحدث باسم حكومة إقليم سمنكان محمد صديق عزيزي أن الهجوم معقد، بدأ بسيارة ملغومة والاشتباكات مع المهاجمين لا تزال دائرة.
من جهته أكد مدير قطاع الصحة بالإقليم خليل مصدق أن 43 من المدنيين وقوات الأمن أصيبوا في الهجوم وأن الرقم مرشح للزيادة مع توقعات بسقوط قتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر 43 إصابة في اشتباك مع مسلحين بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.