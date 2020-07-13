43 إصابة في اشتباك مع مسلحين بأفغانستان

أصيب أكثر من 40 شخصاً في اشتباك لقوات الأمن الأفغانية مع مسلحين عقب انفجار سيارة ملغومة بمجمع حكومي في إقليم سمنكان بشمال أفغانستان.

وذكر مسؤولون، أن الهجوم وقع في منشأة حكومية بآيبك عاصمة سمنكان قرب مكتب مديرية الأمن الوطني، وكالة المخابرات الرئيسة، ولم يتضح بعد هدف الهجوم أو من يقف وراءه.

وأوضح المتحدث باسم حكومة إقليم سمنكان محمد صديق عزيزي أن الهجوم معقد، بدأ بسيارة ملغومة والاشتباكات مع المهاجمين لا تزال دائرة.

من جهته أكد مدير قطاع الصحة بالإقليم خليل مصدق أن 43 من المدنيين وقوات الأمن أصيبوا في الهجوم وأن الرقم مرشح للزيادة مع توقعات بسقوط قتلى.