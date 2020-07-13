فوز الرئيس البولندي أندريه دودا بولاية جديدة

فاز الرئيس البولندي المحافظ أندريه دودا بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية، يوم الإثنين، بموجب النتائج الرسمية شبه الكاملة.

وبعد فرز 99.9 % من الأصوات، حصل دودا على 51.21 % من الأصوات مقابل 48.79 % لخصمه الليبرالي والمؤيد لأوروبا رئيس بلدية وارسو رافال تراسكوفسكي. وقال رئيس اللجنة الانتخابية سيلفستر مارتشينياك للصحفيين: إن «نتائج الدوائر الانتخابية الخمس الأخيرة التي لا نزال ننتظرها لن تغير النتيجة النهائية للانتخابات». وتعزز هذه النتائج موقع حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم منذ 2015. غير أن الخبير السياسي كاجيميرش كيك من جامعة كيلتزه رأى في ذلك «نجاحا ضئيلا» لدودا. وأوضح لوكالة فرانس برس «بالطبع، هو فاز في الانتخابات لكن النجاح الحقيقي يعود لرافال تراسكوفسكي والمعارضة التي أحرزت تقدما».