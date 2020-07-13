المعارضة الكندية تلاحق ترودو في شبهة فساد

وأعلن النائب المحافظ بيار بوالييفر خلال مؤتمر صحافي أن حزبه سيطلب من ترودو المثول تحت القسم أمام لجنة المال في مجلس العموم.
وقال «يمكنه القبول بالمثول أمام اللجنة. وهذا ما سيفعله في حال ليس لديه أي شيء يخفيه» مؤكدا أنه في حال امتنع ينوي المحافظون «استخدام السبل المتاحة في النظام البرلماني» لإرغامه على الإجابة على الأسئلة.
وترودو الذي سبق وضبط مرتين من قبل المفوض المكلف بالأخلاقيات؛ لخرقه القانون حول تضارب المصالح، يجد نفسه مجددا في دائرة الاتهام.
والقضية الجديدة تتعلق بمنح مؤسسة «وي» الخيرية الكندية عقدا حكوميا دون استدراج عروض بقيمة مليار دولار كندي لإدارة برنامج منح طلابية.
وسحب البرنامج مذاك من المنظمة لكن الجدل عاد إلى الواجهة عندما أقرت المنظمة بعد إنكارها، بدفع 300 ألف دولار (189 ألف يورو) لوالدة ترودو وشقيقه لإلقاء كلمات في السنوات الماضية.
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