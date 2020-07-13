إدانات دولية ضد اعتداءات الحوثي على المدنيين بالمملكة

أدان كل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي وجمهوريتي مصر وجيبوتي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية (7) طائرات دون طيار و(4) صواريخ باليستية تجاه المملكة العربية السعودية ، والتي اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

انتهاك للحظر

أكد الحجرف، أن هذه الأعمال العدائية المتعمدة المتكررة من قبل الحوثيين ضد الأهداف المدنية في الداخل اليمني ودول الجوار تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

مدينا تزويد إيران للحوثيين بهذه الأسلحة في انتهاك للحظر المفروض في قرار مجلس الأمن 2216، مما يشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، ويعيق التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن. كما أشاد بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة دون طيار قبل أن تصل إلى أهدافها.

إرهاب خطير

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً وقوفها وتضامنها التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير. وحمل، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار.

سياسات النظام الإيراني

قال السُّلمي، في بيان له: إن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، يؤكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تنفذ أجندات وسياسات النظام الإيراني العدوانية في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تضامن مصر الكامل ووقوفها مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعمها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها الوطني.

عدوان مخالف

قال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمه في تصريح له: «إن إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة تجاه الأعيان والمناطق المدنية المأهولة بالسكان يعد عدوانًا سافرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومخالف للقانون الدولي الإنساني».

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هجوم الحوثيين يمثل:

انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.

انتهاكا للحظر المفروض في قرار مجلس الأمن 2216.

يشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.

يعيق التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

يزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن.

يعد عدوانا سافرا ومخالفا للقانون الدولي الإنساني.

يعد تنفيذا لأجندات وسياسات النظام الإيراني العدوانية في زعزعة الأمن.