نجاة قائد الجيش الصومالي بعد انفجار سيارة ملغومة في العاصمة مقديشو يمن شباب نت - متابعات الإثنين, 13 يوليو, 2020 - 09:31 مساءً

قال متحدث باسم الجيش الصومالي وخدمة إسعاف إن قائد الجيش نجا دون إصابات بعد أن قاد انتحاري سيارة محملة بالمتفجرات صوب قافلة عسكرية في العاصمة مقديشو.



وأسفر التفجير عن مقتل مدني، وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.



وقال العقيد عبدي قاني علي المتحدث باسم الجيش إن الجنرال يوسف راجي كان في رتل قرب المستشفى العسكري في منطقة هودان في العاصمة مقديشو عندما وقع الانفجار.



وأضاف أن "فتح حرس القائد النار على سيارة الانتحاري الملغومة لدى محاولتها مسرعة الاصطدام بالرتل. قُتل الانتحاري بالرصاص وانفجرت سيارته الملغومة. نجا القائد وحراسه دون إصابات".



وقالت خدمة أمين للإسعاف إنها نقلت جثة مدني من الموقع.



وتقاتل حركة الشباب منذ 2008 للإطاحة بالحكومة المركزية وحكم البلاد وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.





المصدر: رويترز كلمات مفتاحية :

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