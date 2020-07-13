كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة 890 بين الأطباء بكورونا في دائرة العاصمة البوليفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية البوليفية، اليوم الاثنين، أنه تم رصد 890 أصابة بين الأطباء في دائرة العاصمة لاباز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت مسؤولة هيئة الصحة في المدينة، مارسيلو فلوريس: "عدد المرضى بين الموظفين الطبيين ارتفع، حسب المعطيات التي تم الحصول عليها حتى الأحد، إلى 890 شخصا".

وأشارت صحيفة "Pagina Siete" البوليفية إلى أن هذا العدد يمثل نحو 65% من حصيلة الموظفين الطبيين الذين يعملون على علاج المرضى بفيروس كورونا في دائرة لاباز.

كما رصدت السلطات الصحية، حسب الصحيفة، الإصابة بفيروس كورونا لدى 378 شرطيا و98 عسكريا، وسجلت اليوم 48187 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 1807 وفيات.

وسبق أن أكدت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية، مشيرة إلى أنها تواصل العمل تحت العزل.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13,141 مليون إصابة، بينهم أكثر من 573 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,660 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

