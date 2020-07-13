المتناقض.. أردوغان يغالط نفسه بشأن قرار آيا صوفيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المتناقض.. أردوغان يغالط نفسه بشأن قرار آيا صوفيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في ظل الجدل الدائر حول قرار تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، ظهر فيديو قديم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفض فيه تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد واصفًا إياه بـ"الفخ".
وأضافت قناة الغد في تقريرها: أن الرئيس التركي قال في فيديو قديم له ماذا سيترتب على تحويل "آيا صوفيا" لمسجد؟، قائلًا: لو فعلنا هذا ستكون الفاتورة السياسية ثقيلة جدًا، دعونا لا ننسى أن لدينا آلاف المساجد حول العالم.
وأوضح أوردغان: أسأل الذين يريدون تحويل الجامع "آيا صوفيا" لمسجد، هل فكرتم بتلك المساجد؟ ستحرق عن عمد، يقولون ذلك دون تفكير في الأمر إنهم لا يعرفون العالم.
وتابع كقائد سياسي لم أفقد عقلى حتى يخدعني هذا الفخ، مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تناقض تصريحاته.