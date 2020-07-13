النصيري: سعيد بتسجيل أول أهدافي في الدوري الاسباني بعد الحجر الصحي

عبر يوسف النصيري، لاعب المنتخب الوطني، عن سعادته بتسجيل الهدف الثاني لفريقه إشبيلية في مرمى فريق مايوركا لحساب المباراة التي جمعتهما برسم منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الاسباني، والتي انتهت بهدفين دون مقابل.

وقال النصيري، في حديثه مع وسائل الإعلام بعد نهاية المباراة “سعيد بهذا الهدف بعد الحجر الصحي، يتوجب علينا مواصلة اللعب وتقديم كل ما في جعبتنا لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية”.

وتابع قائلا “نحن مطالبون بمواصلة الاشتغال بكل قوة، حينما تتاح لك فرصة التسجيل يتوجب عليك توقيع الأهداف، وعندما تنجح في تسجيل الهدف الأول تكون ملزما بالسعي وراء المزيد من الأهداف”.

واستطرد قائلا “كنا مطالبين بالفوز بنقاط المواجهة للاقتراب من عصبة الأبطال الأوروبية، أنا سعيد من أجل الهدف وكذلك للمستوى الذي قدمه فريقي”.